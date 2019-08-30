أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 8 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، عبد الله السعيد خارج قائمة بيراميدز أمام حرس الحدود وضم 19 لاعبا

عبد الله السعيد خارج قائمة بيراميدز أمام حرس الحدود وضم 19 لاعبا

اختار الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز 19 لاعباً لخوض لقاء حرس الحدود، المقرر له غداً الجمعة، في دور الثمانية ببطولة كأس مصر باستاد بتروسبورت وخرج من القائمة عبد الله السعيد وعبد الله بكري ومحمد فاروق للإصابة وأحمد دعدور حارس المرمى ومحمد فتحي ومحمود حماده وحسام إيفونا لأسباب فنية.

الأهلي يكشف سبب غياب اجاي وصالح جمعة عن مران الفريق

أكد الجهاز الفني للأهلي أن النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق غاب عن تدريبات اليوم، الخميس، بسبب تواجده في مسقط رأسه بنيجيريا بعدما حصل على إذن من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالسفر إلى نيجيريا في أجازة قصيرة.

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أيمن حفنى ينتقل لمصر المقاصة لمدة 3 مواسم مقبلة

منح مسئولو الزمالك الاستغناء الخاص بأيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق الأبيض، إلى المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بناءً على رغبة اللاعب بالانضمام إلى النادى الفيومى.