شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال : تدريب منتخب مصر "فخر".. ولم يفاوضني أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، عن عدم وجود مفاوضات معه لتولى تدريب المنتخب المصرى خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تم أقالته عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية .

وأوضح إيهاب جلال خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن التركيز الآن مع فريق المصرى البورسعيدى وبناء فريق قادر على الظهور بشكل جيد خلال بطولة الكونفدرالية الأفريقية و الدورى الممتاز المصرى الموسم المقبل .

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وأشار إيهاب جلال أنه لفخر له تدريب منتخب مصر وهذا الأمر تم الحديث عنه خلال وسائل الاعلام منذ انتهاء بطولة امم الإفريقية .

وتابع إيهاب جلال أنه لا يهتم بالاشخاص الذين يقومون بمهاجمته خلال الفترة الماضية قائلا " الهجوم على شخصى لا يهمنى " .