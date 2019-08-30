شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. اتحاد الكرة يقرر تغيير شكل الدورى الممتاز "ب" الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

علم" الخليج 365" أن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى قرر تغيير شكل ونظام دورى الممتاز ب "الدرجة الثانية" موسم 2020 / 2021 سيشارك فيه 24 ناديا .

واقرت اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، أن النظام الجديد فى الهبوط والصعود فى منافسات دورى الدرجة الثانية الموسم الحالى 2019 / 2020 ، ينص على

هبوط 5 فرق من المجموعات الثلاثة المكونة كلا منها من 12 فريقا ويصعد ناديا من مجموعات الدرجة الثالثة ليصبح العدد 24 ناديا ويقام على مدار 46 أسبوعا على أن يبدأ فى شهر أغسطس وينتهى فى مايو.

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هذا النظام الجديد فى دورى الممتاز ب، سيساعد على تنظيم وتشكيل دورى حقيقى للدرجة الثانية يقتصر على الفرق القوية فحسب لتزيد قوة المنافسة به

وأيضا سيتيح ذلك سهولة تسويقه فضائيا وتحقيق ربح مادى كبير تتحصل الأندية منه على عائد ينعش خزائنها.

ويسعى

ويأتى هذا النظام على غرار دورى الدرجة الثانية الإنجليزي (تشامبيونشيب) الذى يحظى على شعبية وجماهيرية كبيرة فى إنجلترا ويحقق مكاسب مالية عالية.