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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 8 / 2019 أبرزها، الاتحاد السكندرى يعلن موافقة الجبلاية على استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك عبد الله السعيد خارج قائمة بيراميدز أمام حرس الحدود وضم 19 لاعبا اختار الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز 19 لاعباً لخوض لقاء حرس الحدود، المقرر له غداً الجمعة، في دور الثمانية ببطولة كأس مصر باستاد بتروسبورت وخرج من القائمة عبد الله السعيد وعبد الله بكري ومحمد فاروق للإصابة وأحمد دعدور حارس المرمى ومحمد فتحي ومحمود حماده وحسام إيفونا لأسباب فنية. الأهلي يكشف سبب غياب اجاي وصالح جمعة عن مران الفريق Advertisements أكد الجهاز الفني للأهلي أن النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق غاب عن تدريبات اليوم، الخميس، بسبب تواجده في مسقط رأسه بنيجيريا بعدما حصل على إذن من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالسفر إلى نيجيريا في أجازة قصيرة. أيمن حفنى ينتقل لمصر المقاصة لمدة 3 مواسم مقبلة منح مسئولو الزمالك الاستغناء الخاص بأيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق الأبيض، إلى المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بناءً على رغبة اللاعب بالانضمام إلى النادى الفيومى.

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