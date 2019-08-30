شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر وفرح عبدالعزيز يضيفان برونزيتان في فردي تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق عمر عصر الميدالية البرونزية في منافسات تنس الطاولة فردي رجال المقامة بصالة مولاي الحسن بمدينة الرباط. Advertisements حققت فرح عبدالعزيز المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات السيدات. كانت دينا مشرف حققت ذهبية فردي السيدات لتنس الطاولة.

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