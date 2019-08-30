تعرف على موعد مباراة ناشئ الطائرة القادمة لتحديد برونزية بطولة العالم بتونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى منتخب ناشئو الكرة الطائرة الخسارة من نظيره الإيطالى بنتيجة 3/0 فى نصف نهائى بطولة العالم المقامة فى تونس ، لينافس على الميدالية البرونزية ومن المقرر أن يلتقى منتخب ناشئو الكرة الطائرة فى الرابعة إلى ربع غدا الجمعة مع نظيره الأرجنتينى لتحديد المركزين الثالث و الرابع ، بعدما خسر الأخير أمام روسيا بنتيجة 3/0 فى نصف النهائى . نجح منتخب ناشئى الكرة الطائرة فى التأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم بالفوز بيلاروسيا بنتيجة 3 / 0 فى دور الـ8. Advertisements تأهل منتخب ناشئى الطائرة لدور ربع النهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16، بينما تأهل بيلاروسيا بالفوز بنفس النتيجة على التشيك. تضم قائمة منتخب مصر كلا من ، محمد علوان وعمر ديغيام وأحمد عبد العظيم ومروان النجار وعبد الرحمن الحسينى وأنس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.

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