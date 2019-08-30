شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك وتعادل الأهلى فى انطلاق دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره الطيران بنتيجة 25 /25 فى إطار أولى جولات دورى مواليد 2000 المرتبط بالمحترفين للموسم المحلى 2019 /2020.

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من الزمالك على المعادى بنتيجة 37 /28 و6 أكتوبر على الأوليمبى 25 / 24 وسبورتنج على هليوبوليس 28 /25.

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كما شهدت نفس الجولة، فوز كلا من طلائع الجيش على البنك الأهلى 20 /19 وسموحة على جزيرة الورد 30 /21 والجزيرة على الحوار 29 /22 والزهور على محافظة الفيوم 30 /18 فيما تعادل أصحاب الجياد مع حدائق الأهرام 28/28 .