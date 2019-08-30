شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : الأهلى يعلن التعاقد مع المدير الفنى الجديد غدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الغندور نجم الأسبق إنه سوف يتم الإعلان عن مدرب الأهلى الجديد غدا الجمعة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "غدا الإعلان عن مدرب الأهلى الجديد".

ويتكتم مسئولو الأهلى على هوية وجنسية المدرب الجديد وقال مصدر فى الأهلى أن سفر أمير توفيق إلى إسبانيا أو ألمانيا أو اليونان لا يعنى بالضرورة التعاقد مع مدرب ينتمى لهذه الدول فقد يتفاوض توفيق مع مدرب فرنسى يُقيم فى ألمانيا على سبيل المثال.

وأوضح المصدر أن النادى قريب جداً من إعلان المدير الفنى حتى يقود الفريق فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا حيث سيلعب الأهلى منتصف سبتمبر المقبل مع فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية.

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جدير بالذكر أن الأهلى كان قد قرر إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى عقب الخسارة من بيراميدز والخروج من دور الـ 16 لكأس مصر.