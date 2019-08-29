انت الان تتابع إدارة ريال مدريد تتخذ قرارا حاسما بشأن سوق الانتقالات! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إدارة ريال مدريد تتخذ قرارا حاسما بشأن سوق الانتقالات!

يرى تقرير صحفي أن إدارة ريال مدريد اتخذت قراراً حاسماً بشان الانتقالات الصيفية الحالية. وتأمل إدارة "الميرنغي" في العودة قريباً إلى منصات التتويج المحلية والقارية، وذلك بعد موسم مُخيب للآمال على كل الأصعدة.

رغم أن الستار سيسدل على سوق انتقالات اللاعبين رسمياً في الأسبوع المُقبل، إلاّ أن ريال مدريد حسم على ما يبدو قراره بشأن مواصلة تدعيم كتيبة المدرب زين الدين زيدان بلاعبين، يُساعدون "الميرنغي" على نسيان خيبات الموسم الماضي، والعودة من جديد إلى اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية.

فقد أوردت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد، قررت عدم إبرام أي صفقة جديدة في "الميركاتو" الصيفي الحالي، وأضافت أن "الأبيض الملكي" سيكتفي بالصفقات المميزة، التي نجحت في إبرامها وعلى رأسها النجم البلجيكي إيدين هازارد.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد، يُعول كثيراً على إيدين هازارد من أجل مساعدة الفريق في المنافسة على كل البطولات الممكنة، وأردفت أن "الميرنغي" قد يدخل سوق الانتقالات من جديد في حالة واحدة فقط، وهي رحيل الحارس كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان.

Advertisements

وكانت عدة تقارير صحفية متطابقة قد أشارت إلى أن كيلور نافاس، يرغب في الرحيل عن ريال مدريد بسبب عدم رغبته في الجلوس على دكة البدلاء، وأضافت أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي سيكون الوجهة القادمة للحارس الكوستاريكي.

وتابعت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد لن يحاول التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا في "الميركاتو" الحالي، وذلك بسبب تمسك إدارة "الشياطين الحمر" بالدولي الفرنسي، ورغبتها في الحصول على مقابل مالي كبير جداً من أجل السماح له بالرحيل.

الجدير ذكره أن إدارة ريال مدريد، كانت تُراقب أكثر من لاعب مميز تمهيداً لضمهم إلى الفريق على غرار: الدنماركي كريستيان إيركسن والبرازيلي نيمار دا سيلفا...، لكن يبدو أن الريال سيكتفي بالأسماء الحالية المُتواجدة في كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.