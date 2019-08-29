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الهولندي فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

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فان دايك أول مدافع يفوز بهذه الجائزة.

للمرة الأولى منذ اعتمادها في عام 2011 يتوج مدافع بجائزة أفضل لاعب في أوروبا. والمدافع المقصود هو الهولندي فان دايك الذي تفوق على ورونالدو. بيد أن النجم الأرجنتيني لم يخرج خالي الوفاض إذ فاز بجائزة أحسن مهاجم.

توج الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك اليوم الخميس (29 آب/ أغسطس 2019) بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي 2018 / 2019.

وتفوق فان دايك، قلب دفاع ، على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين للجائزة وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم الإسباني والبرتغالي نجم يوفنتوس الإيطالي.

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وأصبح فان دايك أول مدافع يتوج بالجائزة على مدار تاريخها الذي يمتد من 2011 حتى الآن؛ كما أصبح سادس لاعب يتوج بالجائزة حيث توج بها رونالدو ثلاث مرات سابقة كما فاز بها ميسي مرتين فيما ذهبت الجائزة مرة واحدة لكل من الإسباني أندريس إنييستا والفرنسي فرانك ريبيري والكرواتي لوكا مودريتش.

ولعب فان دايك دورا بارزا في فوز ليفربول بلقب في الموسم الماضي كما أحرز لقب أفضل لاعب في خلال الموسم الماضي.

كما توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني اليوم الخميس بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل مهاجم في أوروبا للموسم الماضي 2018 / 2019. ولعب ميسي دورا بارزا في فوز برشلونة بلقب في الموسم الماضي كما تألق مع الفريق في دوري أبطال أوروبا.

 

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