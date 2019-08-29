شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من يورجن كلوب على قرعة دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف يورجن كلوب، مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا بأنها مثيرة للاهتمام.

وقال كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليفربول: «نابولي مرة أخرى! لا أعرف عدد المرات التي لعبت فيها الآن ضد نابولي، لكن من الواضح أنه فريق ذو خبرة كبيرة».

ويقع ليفربول في مجموعة تضم نابولي وريد بول ساليزبورج وجنيك.

وأضاف: «سأحتاج الآن إلى إلقاء نظرة أخرى عن قرب على جينك وساليزبورج، لكنني أعلم بالفعل أنهما فريقان صغيران ومثيران وجديدان للغاية، لذلك ستكون مجموعة مثيرة للاهتمام بنسبة 100%».

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وتابع كلوب: «لا أعتقد أنني لعبت ضد ساليزبورج أو جينك، لذلك هذا مثير للاهتمام، فهي ليست مجموعة سهلة وليست مجموعة صعبة أيضًا، يجب أن نحاول القيام بكل شيء، الآن نحن نعرف الخصوم».

وأردف الألماني: «بعد التدريبات تحدثت مباشرة مع ديفوك عن جنيك، سنقوم بتحليل الأمور، لكننا نعرف أنهم لعبوا جميعهم مواسم استثنائية في العام الماضي».

وأستطرد كلوب: «نابولي فريق جيد حقًا، المباراة التي لعبناها على أرضنا أمام نابولي في الموسم الماضي كانت واحدة من أفضل المباريات التي لعبناها على الإطلاق، يتميزون في الهجمات المرتدة».

وأكمل كلوب تصريحاته: «مدربهم كارلو أنشيلوتي يتمتع بالخبرة وفاز كثيرًا في هذه المسابقة، العام الماضي أليسون قام بتصدي رائع في الثواني الأخيرة وسيتذكرون ذلك وسيكون الأمر عاطفيًا».

وأتم كلوب: «وبالنسبة لجنيك لا أعرفهم جيدًا، وساليزبورج سيقاتلون بكل ما لديهم من قوة، لذلك علينا الاستعداد».