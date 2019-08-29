شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يتحدث عن استعداد الاتحاد السكندري للدوري ولقاء الزمالك بالكأس وحظوظه بالبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، أن فريقه يستعد بأقصى درجة ممكنة حتى يظهر بشكل جيد في الموسم المقبل.

ويستعد الاتحاد السكندري لخوض مباراته أمام الزمالك المقرر إقامتها، الأحد المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وأضاف يوسف، خلال تصريحاته لبرنامج «العبها صح»، المُذاع عبر قناة «تايم سبورت»: «نستعد بأقصى درجة ممكنة وحققنا نتيجة مرضية في مباراتنا أمام العربي الكويتي في البطولة العربية، ونعتبرها نقطة في بحر ومجرد بداية وخطوة قصيرة في مشوار طويل على مستوى البطولات المحلية والعربية».

تابع: «بالتأكيد غياب الثنائى أحمد رفعت ورزاق سيسيه المعارين من الزمالك للاتحاد السكندري، سيؤثر علينا في مباراتنا يوم الأحد، نظرًا للتجانس ومستوى اللاعبين، ولكننا نحترم تعاقداتنا مع الأبيض».

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ووضع الزمالك بندًا في عقد إعارة الثنائي سيسيه ورفعت للاتحاد، يفيد بعدم مشاركتهما أمام الأبيض طوال مدة الإعارة.

وواصل: «مواجهة المقاصة كانت من الممكن أن تكون أصعب من الزمالك في نصف نهائي الكأس، وصعوبة اللقاء تتوقف على حالة فريق الاتحاد السكندري وقدراته ودوافعه والتزام لاعبيه في الملعب وليس الخصم».

وعن تدعيمات الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قال: «الأبيض فريق قوي ونحترم قدراته ولكننا نحترم قدراتنا أيضًا، ولابد أن يعمل الزمالك حسابًا لنا».

وتحدث يوسف عن احتمالية تواجد حكام أجانب في المباراة المقبلة بكأس مصر وطالب بضرورة وضع معايير واضحة في ملف الحكام الأجانب هذا الموسم منذ بدايته حتى لا يتم التصريح بأنه لن يكون هناك حكام أجانب لإدارة المباريات ثم نتفاجأ بوجودهم في مباراة في منتصف الموسم.

اختتم: «لدينا رغبة في استعارة عمار حمدي مجددًا من الأهلي، واللاعب أيضًا لديه نفس الرغبة، خاصة أنه يعلم أن زعيم الثغر كان سببًا في معرفة الجماهير بموهبته، وهو مدرك ومتفهم جدًا لهذا الأمر».