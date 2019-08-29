شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يمدد تعاقده مع بايرن ميونيخ حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مدد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، تعاقده لمدة عامين إضافيين، الخميس، ليستمر مع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني حتى عام 2023.

وسجل المهاجم البولندي، الذي أحرز كل أهداف ناديه الخمسة في الدوري الألماني هذا الموسم، 197 هدفًا في 246 مباراة بكل المسابقات، منذ الانتقال من الغريم المحلي بروسيا دورتموند في 2014.

Advertisements

ويأتي ليفاندوفسكي في المركز الثالث بقائمة هدافي بايرن على مدار تاريخه، بعد جيرد مولر وكارل هاينز رومنيجه.

وقال المهاجم البالغ عمره 31 عاما في بيان: «بايرن أصبح بيتي الرياضي. أنا مقتنع أن بوسعنا تحقيق الكثير في السنوات المقبلة. بايرن ضمن أكبر ثلاثة أندية في العالم ولدينا تشكيلة رائعة. أنا فخور بأن أكون جزءا من هذا النادي».

ويملك بايرن، الذي توج بلقب الدوري في آخر 7 سنوات، 4 نقاط من أول مباراتين في الدوري هذا الموسم.