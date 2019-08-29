شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات السلاح يحصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أضاف المنتخب المصري للسلاح ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وتوج منتخب السلاح للسيدات، المكون من ناردين إيهاب ورودينا جعفر وآية مهدي وسارة نونو، بذهبية الفرق لسلاح سيف المبارزة، بعد الفوز على نظيره التونسي في النهائي بنتيجة 45 مقابل 35.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب سيدات السلاح يحصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.