نادال يستعد بقوة أمام كوكيناكيس

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الخميس 29 أغسطس 2019

نادال

منع هطول الأمطار أمس الأربعاء، إقامة 11 مباراة من أصل 16 كان مخططا إقامتها، ضمن الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.



وسيتسبب ذلك في إقامة الكثير من المباريات، اليوم الخميس، الذي يظهر في واجهته النجم الإسباني رافائيل نادال.

ويواجه نادال نظيره الأسترالي تاناسي كوكيناكيس.

وحسم النجم الإسباني المواجهة الوحيدة السابقة بينهما، والتي أتت في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2014، وحينها كان يبلغ كوكيناكيس من العمر 17 عامًا.

وتمكن الأسترالي من تحقيق أول انتصار له في بطولات الجراند سلام، منذ 4 سنوات، بالتغلب على إيليا إيفاشكا في الدور الأول.

وبإمكان كوكيناكيس تحقيق المفاجآت عندما يكون في أفضل مستوياته، حيث سبق وأطاح بروجر فيدرر من بطولة ميامي للأساتذة، العام الماضي.

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وبدوره، يتسلح نادال بحقيقة عدم خسارته أمام أي لاعب خارج المصنفين الـ200 الأوائل عالميًا، منذ بطولة ستوكهولم عام 2006، كما لم يخسر قبل الدور الثالث في أمريكا المفتوحة منذ عام 2004.

وضمن مباريات الدور الثاني أيضًا، يبحث الروسي دانيل ميدفيديف عن مواصلة تألقه، عند مواجهة البوليفي هوجو ديلين.

ومن جانبه يستهل الألماني ألكسندر زفيريف مباريات الفترة الصباحية، اليوم، بمواجهة الأمريكي فرانسيس تيافوي.

ويتفوق زفيريف في المواجهات المباشرة (3-1)، إلا أن انتصار الأمريكي الوحيد أتى منذ عامين على الملاعب الصلبة، في بطولة سينسيناتي للأساتذة.

ويبحث زفيريف عن استعادة الثقة الغائبة، حيث حقق 8 انتصارات وتعرض لـ6 هزائم منذ رولان جاروس.

وربما يستعيد تلك الثقة بعد فوزه في الدور الأول بالمجموعة الفاصلة، على المولدوفي رادو ألبوت.

وضمن أبرز مباريات اليوم أيضًا، يواجه الفرنسي جايل مونفيس نظيره الروماني ماريوس كوبيل، كما يلاقي الأمريكي جون إيسنر نظيره الألماني يان لينارد شتروف.