تصريحات مثيرة للجدل منزانيتي لـ برشلونة بعد قرعة دوري الأبطال

Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 علق الأرجنتيني خافيير زانيتي، أسطورة نادي إنتر ميلان الإيطالي والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس النادي، على القرعة التي وقع بها فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا، مشيرًأ لأن فريقه يعرف جيدة نقاط القوة في نادي برشلونة الإسباني ومستعد لمواجهاتهم في دوري أبطال أوروبا بكل قوة.

Advertisements وخلال تصريحات صحفية لشبكة "سكاي سبورت" قال زانيتي: "سنواجه برشلونة مرة أخرى نحن على دراية بنقاط قواتهم لكن سنلعب ضد الفرق الأخرى ايضا و ليس برشلونة فقط". وأكمل نائب رئيس الإنتر تصريحاته قائلاً: " نعود إلى برشلونة ونعرف إمكانات هذا الفريق، لكننا سنقاتل من أجل كل نقطة، الفريقان الآخران في المجموعة أيضا أقويا، سنرى ما سيحدث". Advertisements

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