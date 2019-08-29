مدرب برشلونة السابق يعلن وفاة نجلته بعد صراع مع المرض

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الخميس 29 أغسطس 2019

لويس انريكي وابنته

قام المدرب الإسباني لويس انريكي المدير الفني لبرشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، بالاعلان عن وفاة نجلته زانا ذات 9 سنوات بعد صراع مع مرض السرطان دام لمدة 5 أشهر.



وكان قد تقدم لويس إنريكي باستقالته من تدريب منتخب إسبانيا في شهر مارس الماضي، بسبب ظروف عائلية ومراعاة نجلته بعد معرفته بإصابتها بمرض السرطان، ولم يعلن المدرب عن تفاصيل رحيله، ولكن اتضح الآن سبب رحيله في الفترة الأخيرة.

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ورحل إنريكي عن تدريب برشلونة بعد نهاية موسم 2017، خاصة بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين، ونجح في تحقيقه خلال عام 2015 على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي.

وتعد افضل المباريات التي خاضها فريق برشلونة تحت قيادة لويس إنريكي هي مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر البارسا في الذهاب بنتيجة 4-0، ولكنه عاد في الإياب وانتصر بنتيجة 6-1.

وتولى إرنستو فالفيردي تدريب فريق برشلونة، خلفا للإسباني لويس إنريكي بعد رحيله، من أجل تحقيق البارسا لقب دوري أبطال أوروبا، ولكنه لم ينجح في تحقيقه حتى الآن مع الفريق.