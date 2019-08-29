سانشيز ينتقل من مانشستر يونايتد الى إنتر ميلان رسمياً

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الخميس 29 أغسطس 2019

سانشيز

اعلن نادي انترميلان عن انتقال التشلياني أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد إلى الافاعي على سبيل الإعارة خلال الموسم الجاري 2019-2020، بعدما اجتاز الكشف الطبي.

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ولم يعلن أي من الناديين التفاصيل المالية الخاصة بإعارة اللاعب الذي أصبح الأعلى أجرًا في الدوري الانجليزي حين انتقل من أرسنال إلى مانشستر يونايتد.

وكشفت تقارير صحفية، أن انتر ميلان سوف يحصل على 5 مليون يورو من راتب خلال فترة الإعارة، فيما سيدفع مانشستر يونايتد باقي الـ12 مليون.

وبدأت المفاوضات بشأن اللاعب ليكون الانتقال لمدة عام مع إمكانية الشراء بشكل نهائي مقابل 15 مليون يورو، لكن تأجيل حسم الموقف من جانب إدارة الإنتر ألغى تلك الفكرة.