شكرا لقرائتكم سمير عثمان : عضو سابق بالمجلس ما زال يدير اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق إن هناك عضو سابق بالجبلاية ما زال يدير اتحاد الكرة فى الوقت الحالى.

قال عثمان فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 :" هناك عضو سابق فى مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ما زال يدير الجبلاية وهذا العضو تعدى بالضرب على حكم فى الماضى وتم صدور قرار بشطبه.

Advertisements

يعد سمير عثمان نجل الراحل محمود عثمان الحكم الدولى السابق والذى بدأ مسيرته لاعبا فى نادى طلعت حرب وتدرج حتى انضم للفريق الأول والتحق بالتحكيم عام 1992، و كان الظهور الأول له فى الدورى الممتاز عام 2000 .

ويعمل عثمان مديرا لأحد البنوك المعروفة كما أنه حصل على الشارة الدولية عام 2005 و خرج من القائمة الدولية عام 2014 فى الواقعة الشهيرة بـ " مذبحة الكبار " وأعلن الاعتزال عام 2017 لإتاحة الفرصة للوجوه الجديدة والواعدة للظهور على الساحة.