شكرا لقرائتكم قائمة الأهلى المحلية كاملة العدد و نيدفيد خارج الحسابات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على قيد الرباعي سعد سمير ومحمد محمود واحمد حمدي وحسين السيد في قائمة الفريق المحلية. وبذلك تكتمل القائمة وتصبح ٣٠ لاعبا حيث تم قيد ٢٦ لاعبا منذ فترة. وقرر الجهاز الفني تأجيل قيد كريم نيدفيد بسبب حاجته للعلاج من إصابته الأخيرة. وجاءت قائمة الاهلي كاملة كالتالي.. Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي. الدفاع: سعد سمير – حسين السيد – أحمد فتحي – محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – رامي ربيعة – محمود متولي – محمود وحيد. الوسط: محمد محمود – أحمد حمدي – أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي – حسام عاشور – صالح جمعة – وليد سليمان – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي – أحمد الشيخ. الهجوم: جونيور أجايي – جيرالدو – صلاح محسن – وليد أزارو – مروان محسن.

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