شكرا لقرائتكم سمير عثمان: عملى بالأهلى ليس دليل إدانة واشمعنى الغندور اشتغل فى بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق إن عمله فى قناة الأهلى لن يكون دليل إدانة ضده خاصة أنه كان يحلل الحالات التحكيمية دون التحيز لنادى معين.

قال عثمان فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 :" هذا تفكير ساذج وكنت أقوم بتحليل الحالات التحكيمية فى قناة الأهلى دون تحيز لنادى معين".

أضاف عثمان: "إذا كان ذلك فعلا هو السبب الحقيقى فلماذا تم تعيين جمال الغندور الذى عمل سابقا فى قناة بيراميدز ؟! وأنا سمير عثمان لو عرض على العمل فى قناة الزمالك سأعمل ولن أرفض لأن عملى خاص بالحالات التحكيمية".

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يعد سمير عثمان نجل الراحل محمود عثمان الحكم الدولى السابق والذى بدأ مسيرته لاعبا فى نادى طلعت حرب وتدرج حتى انضم للفريق الأول والتحق بالتحكيم عام 1992، و كان الظهور الأول له فى الدورى الممتاز عام 2000 .

ويعمل عثمان مديرا لأحد البنوك المعروفة كما أنه حصل على الشارة الدولية عام 2005 و خرج من القائمة الدولية عام 2014 فى الواقعة الشهيرة بـ " مذبحة الكبار " وأعلن الاعتزال عام 2017 لإتاحة الفرصة للوجوه الجديدة والواعدة للظهور على الساحة.