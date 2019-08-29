شكرا لقرائتكم مصر تسقط أمام إيطاليا فى كرة الطائرة بنصف نهائي بطولة العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب ناشئى الكرة الطائرة، تحت 19 سنة بقيادة حسن الحصرى، المدير الفنى، من نظيره الإيطالى بنتيجة 3 / 0 فى نصف نهائى بطولة العالم بتونس، لينافس على الميدالية البرونزية وجاءت نتائج أشواط مصر وإيطاليا كالتالى: (25 /18)، ( 25 /16)، (25 / 17) .

كان منتخب ناشئى الكرة الطائرة قد نجح فى التأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم بالفوز بيلاروسيا بنتيجة 3 / 0 فى دور الـ8، تأهل منتخب ناشئى الطائرة لدور ربع النهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16، بينما تأهل بيلاروسيا بالفوز بنفس النتيجة على التشيك وجاء تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا والأرجنتين واليابان، ليلتقى مع نيجيريا رابع المجموعة الرابعة ونجح منتخب ناشئى الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3/2 قبل أن يهزم الأرجنتين 1/3 فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3، ثم المكسيك بنتيجة 3 /0.