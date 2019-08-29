شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف عن تفاصيل نظام الاستبدال في الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن استمرار نظام الاستبدال في الموسم الجديد، مشيرا إلى أحقية الأندية في استبدال أي لاعب في القائمة قبل غلق باب القيد.

وقال مصدر بلجنة شئون اللاعبين إنه يحق لكل ناد استبدال 5 لاعبين فى قائمته على مدار الموسم، وتحديدا فى فترتىّ القيد الصيفية والشتوية.

ويغلق باب القيد للقائمة الأولية اليوم الخميس، علي أن يتم غلق باب القيد بشكل نهائي في 17 سبتمبر المقبل .

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وأضاف المصدر، أن الأندية التي تقوم باستبدال اللاعبين الخمسة في فترة القيد الصيفية ليس لها الحق في الاستبدال في فترة القيد الشتوية .

يذكر أن اتحاد الكرة سبق وأعلن أحقية كل ناد فى قيد 30 لاعبا فى الموسم الجديد، دون التقيد بسن معين بعد إلغاء دورى مواليد 97، كما تمت الموافقة على قيد 4 أجانب فى القائمة بخلاف قيد لاعب فلسطينى أو سورى أو شمال افريقى واحد كلاعب محلى على أن يتم إلغاء هذا القرار فى الموسم بعد المقبل.