شكرا لقرائتكم جزائية روني المتأخرة تمنح الفيحاء فوزه الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص الفيحاء انتصاراً ثميناً أمام ضيفه الحزم عقب فوزه القاتل بنتيجة 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واقتسم الفريقان الأفضلية في الشوط الأول حيث كان الحزم البادئ بالتسجيل عند الدقيقة 43 عن طريق مهاجمه عبدالرحمن اليامي الذي استغل خطأ الأردني عامر شفيع في ابعاد الكرة ليخطفها ويضعها في الشباك.
ورد الفيحاء سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 45+4 بعدما سجّل لاعبه عبدالكريم القحطاني هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله البرتغالي مارتينيز ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.
وفي الشوط الثاني واصل الفريقان تبادل الهجمات وكاد الحزم أن يخطف الهدف الثاني حينما تلقى لاعبه منصور حمزي كرةً من زميله حسن الحبيب ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الاردني عامر شفيع الذي تصدى لها بصعوبة.
وعند الدقيقة 90 تمكن التشيلي روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء من تسجيل هدف الفوز لفريقه عن طريق ركلة جزاء. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء الى 4 نقاط ليتقدم الى المركز الثاني مؤقتاً، وبقي الحزم على رصيده السابق نقطة وحيدة في المركز 11 مؤقتاً.
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