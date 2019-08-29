شكرا لقرائتكم ماتيو.. "الابن العاق" يخطف الأضواء من ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - من كان يتصور أن ليونيل ميسي أمام عدسات الكاميرات ولا يخطف الأضواء.. فهناك من سرقها منه دون تخطيط مسبق، بل بكل عفوية وخفة ظل، ومن خلال مشاكساته خصيصا لأخيه.. تياغو العاقل الخجول.
بات ابن الثلاث سنوات محط اهتمام أعداء أبيه قبل عشاقه، وبدأت قصة ماتيو في العام 2015، من إصبع عمره يوم واحد.. يومها لم تكن والدته أنتونيلا تعرف أن ابنها سيصبح الطفل الأشهر حاليا. وبعد ثلاثة عشر يوما بالتمام سيحتفل محبوه بعيده الرابع الحادي عشر من سبتمبر يوم ماتيو.
بدأت سرقة ماتيو للأضواء أثناء احتفال برشلونة بنهائي كأس إسبانيا 2017 على حساب ألافيس حين منحه شقيقه الكأس الصغيرة المهداة لوالدهم، فقام ماثيو بمحاولة الشرب منها بكل براءة.
ليبدأ محبوه بانتظار صورة طريفة من هنا أو رقصة فكاهية عبر حسابات والديه على مواقع التواصل، لكن الشهرة الأوسع بدأت تدق أبوابه مع تصريحات والده على قناة "TyC SPORT".
الأمر نال استحسان جماهير الفرق المنافسة ولاعبيها أيضا، مثل ألفارو أربيلوا لاعب الريال السابق الذي علق على هذا الأمر قائلا "فلنتعاقد معه. ليصبح لقبه "ماتيو العاق" بالنسبة لبعض من عشاق برشلونة.. الضجة التي أحدثها جعلت الكاميرات تبحث عنه في ملاعب كوبا أميركا، وجدته بالجرم المشهود يتسبب في بكاء أخيه ويهرب.. وفي لقطة أخرى يخطف الهاتف المحمول لأحد الأشخاص بجواره.
"صاحب الموزة" التي أصبحت حديث الصحافة عقب مباراة ريال بيتيس الأخيرة.. عاد ليغيظ والده في المباراة بالاحتفال بهجمة ضائعة لبرشلونة.
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