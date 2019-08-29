المدافع الأمريكي"جيمي كونراد " ينحني أمام تيشيرت محمد صلاح" يحيا الملك"

أحمد أبوعقيل
نشر جيمي كونراد المدافع الأمريكي السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له وهو ينحني أمام قميص محمد صلاح، داخل غرفة ملابس فريق #ليفربول الإنجليزي.
وعلق " كونراد" على الصورة قائلاً : "ليحيا الملك".
وساهم محمد صلاح في فوز فريقه في المباراة الافتتاحية للريدز أمام ويست هام يونايتد عندما أحرز هدفا بعد مرور أقل من 20 دقيقة في المباراة التي انتهت بأربعة أهداف مقابل لاشيء.
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