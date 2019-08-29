بوروسيا دورتموند يسخر من برشلونة: "حان الوقت لنتدرب على الركنيات"

أحمد أبوعقيل سخر الحساب الرسمى لنادى بوروسيا دورتموند الألمانى من نظيره برشلونة الإسبانى بعد أن أوقتعهما القرعة سويا فى المجموعة السادسة لدور المجموعات لدورى أبطال أوروبا بجانب انتر ميلان الإيطالى وسلافيا براغ التشيكى. ونشر الحساب الرسمىعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حان الوقت لنتدرب على الركنيات". Advertisements وخرج برشلونة من دورى الأبطال الموسم الماضى، بعد الركنية المخادعة التي نفذها ترينت الكسندر أرنولد وسجلها البلجيكى ديفوك أوريجى لاعب ليفربول. كما ودع برشلونة منافسات الموسم قبل الماضى أيضا بفضل هدف اليونانى مانولاس لاعب روما فى ذاك الوقت والذى جاء أيضا من ضربة ركنية.

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