تعرف على أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 29 أغسطس 2019

يعيش نادي الزمالك المصري خلال الأيام الجارية حالة من النشاط بسبب إبرام النادي العديد من الصفقات خلال موسم الانتقالات الجاري، وكذلك استقدام مدير فني جديد، وخوض النادي مباريات في بطولات مختلفة منها كأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا، ونتابع معكم في هذا التقرير أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 29 أغسطس 2019.

رحيل أيمن حفني

تسلم نادي مصر للمقاصة اليوم الخميس، الاستغناء الخاص بصانع ألعاب الفريق الجديد أيمن حفني قادما من نادي الزمالك، لتدعيم خط الوسط الهجومي في الفريق الطامح في تحقيق نتائج إيجابية في الموسم الجديد تحت القيادة الفنية لأحمد حسام ميدو، وبإبرام العديد من الصفقات الجديدة.

ووافق نادي الزمالك على الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض الذي يلعب بين صفوفه منذ عام 2014 بناء على رغبة اللاعب الذي يطمح في المشاركة، بعدما وجد أن فرصته في المشاركة مع الزمالك ستكون ضعيفة في خصوصا بعد التعاقد مع مجموعة من صناع اللعب صغار السن، وعلى رأسهم أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم المغربيين، وكذلك عودة محمود عبدالرازق الشهير بشيكابالا.

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أوباما يرتدي القميص 14

بعد رحيل أيمن حفني عن صفوف نادي الزمالك، طلب صانع ألعاب الفريق يوسف إبراهيم الشهير باسم أوباما وأحد أبناء لاعبي الزمالك القدامي ارتداء رقم القميص الذي كان يرتديه حفني وهو رقم 14 ووافقت إدارة الفريق.

يذكر أنه على مر تاريخ الزمالك ارتدى القميص 14 مجموعة من النجوم المتميزين منهم حازم إمام ومحمد صبري.

الاتحاد السكندري يوافق على الحكام الأجانب

وافق نادي الاتحاد السكندري على استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة اللقاء الذي سيجمعهما في كأس مصر الأحد المقبل، في الدور نصف النهائي، وتحمل الفريق السكندري نصف قيمة راتب الحكام لإدارة المباراة.