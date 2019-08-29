أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 29 أغسطس 2019

نتابع معكم أخبار النادي الأهلي المصري لكرة القدم والتي حدثت على مدار اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2019، حيث يمر النادي الأهلي بحالة تغيرات مستمرة تحدث على مدار اليوم.

هذه التغيرات تحدث بسبب انشغال مجلس إدارة النادي بالتعاقد مع مدير فني جديد بعد إقالة مارتن لاسارتي عقب الخروج من بطولة كأس مصر على يد فريق بيراميدز.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال الفترة الجارية إتمام التعاقد مع مدرب من الطراز الأول للعودة لتحقيق البطولات القارية الغائبة عن النادي منذ فترة، مع التعاقدات القوية التي يبرمها النادي.

محمود الخطيب يتابع ملف المدرب الجديد

تحدث رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، مع الوفد المتواجد من النادي في قارة أوروبا حاليا لإنهاء ملف المدرب الجديد، وبحث الخطيب معهم نتائج المفاوضات التي تجري في سرية تامة لحين الإعلان عن اسم المدرب الجديد.

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وكان رئيس النادي الأهلي قال في تصريحات سابقة إنه تم وضع معايير صارمة من مجلس إدارة النادي الأهلي لاختيار المدرب الجديد ليكون على قدر تطلعات جماهير المارد الأحمر التي تطمح دائما لحصول فريقها على جميع البطولات التي يشارك بها.

باسم علي ينتقل إلى الجونة

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على انتقال الظهير الأيمن للفريق باسم على إلى فريق الجونة على سبيل الإعارة لمدة عام، الذي تعاقد معه الأهلي منذ سنوات قادما من نادي المقاولون العرب.

وبانضمام باسم علي للأهلي يصبح عدد اللاعبين المنضمين لنادي الجونة 11 لاعبا، ويذكر أن الجونة استطاع الهروب من الهبوط إلى دوري القسم الثاني في الموسم الماضي.