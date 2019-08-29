أيمن حفني يرحل عن صفوف الزمالك وينتقل للمقاصة

شهد مران نادي الزمالك بتاريخ اليوم الخميس 29 أغسطس 2019 تغيب صانع ألعاب الفريق أيمن حفني تمهيدا لانتقال اللاعب إلى ناديه القديم مصر للمقاصة بناء على رغبته، وأعلن النادي الفيومي أمس الأربعاء ضم لاعب الزمالك الموهوب.

انتقال أيمن حفني للمقاصة

أعلن نادي مصر المقاصة حصوله على خدمات لاعب الزمالك على مدار الخمس سنوات الأخيرة أيمن حفني بيع نهائي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الذي يقوده لاعب آخر بالزمالك أيضا وهو أحمد حسام ميدو.

وفضل أيمن حفني الرحيل عن نادي الزمالك بعدما أصبحت فرصه في المشاركة بمباريات الفريق في الموسم الجديد شبه منعدمة في ظل تعاقد الفريق مع كوكبة من اللاعبين الجيدين وأصحاب أعمار أقل منه.

وانضم أيمن حفني مرة أخرى إلى صفوف النادي الذي بزع نجمه منه وهو مصر للمقاصة، حيث يحمل شعار النادي الفيومي صورة أيمن حفني والكرة في قدمه.

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وكان أيمن حفني انتقل لنادي الزمالك في العام 2014 وهي السنة التي كون فيها الزمالك فريقا قويا واستطاع تحت قيادة المدرب البرتغالي فيريرا تحقيق الدوري لأول مرة منذ فترة طويلة جدا، وأحرز في نفس السنة لقب كأس مصر.

ويتمتع اللاعب أيمن حفني بمهارات المراوغة التي جعلت عشاق وجماهير نادي الزمالك يطلقون عليه لقب الحاوي، وارتداء قميص اللاعب الموهوب حازم إمام نجل حمادة إمام أسطورة نادي الزمالك الراحل.

ويضم نادي مصر المقاصة ممجموعة من اللاعبين لعبوا سابقا لنادي الزمالك منهم محمد إبراهيم وصلاح ريكو.