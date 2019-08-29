سوبر كورة.. الجبلاية تخاطب 3 دول لاختيار حكام الزمالك والاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية خلال الساعات الأخيرة، إلى عدد من الإتحادات الأوروبية لإستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى المقرر لها الأحد المقبل فى قبل نهائى كأس مصر.
يذكر أن اتحاد الكرة وافق على تعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك والاتحاد بشرط أن يتحمل الناديين تكلفة الطاقم وهو 25 ألف دولار.
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