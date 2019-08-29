شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الجبلاية تخاطب 3 دول لاختيار حكام الزمالك والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية خلال الساعات الأخيرة، إلى عدد من الإتحادات الأوروبية لإستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى المقرر لها الأحد المقبل فى قبل نهائى كأس مصر.

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يذكر أن اتحاد الكرة وافق على تعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك والاتحاد بشرط أن يتحمل الناديين تكلفة الطاقم وهو 25 ألف دولار.