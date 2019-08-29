فوز رجال الطائرة على المغرب فى الالعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب رجال الكرة الطائرة الأول على نظيره المغربى بنتيجة 3/ 1فى إطار رابع لقاءاته بدورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب .
خسر منتخب رجال الكرة الطائرة أمام نظيره الجزائرى بنتيجة 3 /0 فى ثالث لقاءاته أول أمس الثلاثاء بعدما حصل على راحة الأثنين ، بعد الفوز على الرأس الأخضر 3/0 فى ضربة البداية والخسارة من الكاميرون بنفس النتيجة الأحد.
وتضم قائمة منتخب الطائرة فى هذه البطولة كلاً من اللاعبين، حسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى ومصطفى دبشة ومحمد عادل ومحمد محسن وعبد الرحمن سعودى وأحمد يوسف وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" .
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منتخب رجال الكرة الطائرة (2)
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