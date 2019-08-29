شكرا لقرائتكم خبر عن عودة النقاز ومعلول لقائمة تونس بعد رحيل جيريس واستدعاء ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منذر الكبير المدير الفنى لمنتخب تونس عن قائمة نسور قرطاج التى تستعد لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبى موريتانيا وكوت ديفوار فى شهر سبتمبر المقبل.

وضمت قائمة منتخب تونس الثنائى فرجانى ساسى وحمدى النقاز لاعبى الزمالك بجانب على معلول الظهير الأيسر للأهلى، من المقرر أن يواجه "نسور قرطاج"، نظيره منتخب موريتانيا يوم الجمعة 6 سبتمبر على الملعب الأولمبي برادس، فيما تقام مواجهة الأفيال الإيفوارية الثلاثاء 10 سبتمبر، فى مدينة "روان" الفرنسية.

وكان الاتحاد التونسى قد قام بتعيين منذر الكبير مديراً فنياً لمنتخب تونس لمدة 3 سنوات خلفاً للفرنسى آلان جيريس، الذى تم فسخ تعاقده بعد وداع بطولة أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر يونيو الماضى وتوج بها المنتخب الجزائرى، كان منتخب تونس قد ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من الدور نصف النهائى عقب الخسارة من السنغال بهدف نظيف ولم يتواجد الثنائى النقاز ومعلول مع نسور قرطاج فى الكان قبل أن يعيدهما منذر الكبير إلى قائمة المنتخب التونسى فى الفترة القادمة.