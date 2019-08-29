برونزيتان فى المصارعة بالالعاب الإفريقية من نصيب سمر حمزة ومنى أحمد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف منتخب المصارعة ميداليتين برونزيتين لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. Advertisements وتوجت المصارعة سمر حمزة بالميدالية البرونزية في منافساا المصارعة وزن ٦٨ كجم المقامة بمدينة الجديدة المغربية. كما حصدت المصارعة منى أحمد الميدالية البرونزية كذلك في منافسات وزن ٧٦ كجم.

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