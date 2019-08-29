برونزيتان فى المصارعة بالالعاب الإفريقية من نصيب سمر حمزة ومنى أحمد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أضاف منتخب المصارعة ميداليتين برونزيتين لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.
وتوجت المصارعة سمر حمزة بالميدالية البرونزية في منافساا المصارعة وزن ٦٨ كجم المقامة بمدينة الجديدة المغربية.
كما حصدت المصارعة منى أحمد الميدالية البرونزية كذلك في منافسات وزن ٧٦ كجم.
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