حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 8 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها استبعاد عبد الله السعيد من قائمة بيراميدز أمام حرس الحدود وضم 19 لاعبا. عبد الله السعيد خارج قائمة بيراميدز أمام حرس الحدود وضم 19 لاعبا محمد الحنفى حكما لمباراة بيراميدز وحرس الحدود فى الكأس الاتحاد السكندرى يعلن موافقة الجبلاية على استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك رامى ربيعة يبتعد عن حسابات الأهلى فى رحلة غينيا الأهلي يستفسر من كانو سبورت عن موعد ذهاب دور الـ32.. و14 سبتمبر الأقرب Advertisements الأهلي يكشف سبب غياب اجاي وصالح جمعة عن مران الفريق مران الاهلي.. انتظام رمضان صبحي والثنائي المصاب يواصل التأهيل مدرب الاهلي يطمئن على تأهيل شريف إكرامي في حضور الدكتور أيمن حفنى ينتقل لمصر المقاصة لمدة 3 مواسم مقبلة شيكابالا سبب عدم مشاركة مصطفى محمد مع الزمالك أمام المقاصة

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