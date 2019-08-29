شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد فضية منافسات اليد بالألعاب الأفريقية بعد الخسارة أمام أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره الأنجولى بنتيجة 31 / 25 فى نهائى دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب ليحصد الميدالية الفضية.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 40 / 23 فى قبل النهائى، بعدما فاز على نيجيريا 27 / 26 فى ربع النهائى ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز على المغرب بنتيجة 32 /27 فى ثالث لقاءاته بختام الدور الأول.

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واستطاع منتخب اليد بقيادة مديره هانى الفخرانى فى الفوز على غينيا فى افتتاح مشوار البطولة بنتيجة 42/22، قبل أن يهزم زامبيا 42/23.

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة بعضًا من عناصر منتخب الشباب والناشئين والكبار، وهم كل من: عمر الوكيل وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضى ومحسن رمضان وعمر كاستيلو وعمر سامى وخالد وليد وشادى محمود وعبد الفتاح على وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وسيف هانى ومهاب سعيد.