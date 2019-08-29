شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما ومصطفى محمد يقتربان من تشكيل الزمالك أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، إجراء تغييران فى تشكيل الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد الإسماعيلية، فى دور نصف نهائى بطولة كأس مصر، وذلك عن التشكيل الذى خاض به الفريق الأبيض لقاء مصر المقاصة فى دور ربع النهائى والذى انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله عبد الله جمعة.

وتأتى التغييرات المنتظرة التى يدرس ميتشو إجرائها متمثلة فى عودة يوسف أوباما بعد نهاية إيقافه وكذلك الدفع بمصطفى محمد على حساب عمر السعيد فى قيادة خط هجوم الفريق الأبيض، كان أوباما قد تم رفع الإيقاف عنه بعد غيابه 3 مباريات عن الفريق منذ طرده أمام الجونة بالدورى الممتاز بينما شارك السعيد أساسيا فى تشكيل الأبيض أمام المقاصة فى اللقاء الأخير بالكأس على حساب مصطفى محمد.

وتأتى دراسة ميتشو لعودة أوباما للتشكيل الأساسى على حساب شيكابالا الذى قد يكون ورقة رابحة للأبيض فى الشوط الثانى أمام الاتحاد السكندرى فى اللقاء القادم وهو ما سيحسمه ميتشو بشكل نهائى وفقا لتدريبات الغد وبعد غد السبت.