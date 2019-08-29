شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان لـ"سوبر كورة": كنت أتمنى العمل مع ناس بتراعى ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سمير عثمان الحكم الدولى السابق إنه يتمنى أن يعمل رئيسا للجنة الحكام مع أشخاص تراعى ربنا فى عملها.

يعد سمير عثمان نجل الراحل محمود عثمان الحكم الدولى السابق والذى بدأ مسيرته لاعبا فى نادى طلعت حرب وتدرج حتى انضم للفريق الأول والتحق بالتحكيم عام 1992، و كان الظهور الأول له فى الدورى الممتاز عام 2000 .

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ويعمل عثمان مديرا لأحد البنوك المعروفة كما أنه حصل على الشارة الدولية عام 2005 و خرج من القائمة الدولية عام 2014 فى الواقعة الشهيرة بـ " مذبحة الكبار " وأعلن الاعتزال عام 2017 لإتاحة الفرصة للوجوه الجديدة والواعدة للظهور على الساحة.