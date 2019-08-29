بالمواعيد.. مواجهات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" عن مشوار ليفربول في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والذي سيبدأ وينتهي خارج الأرض.

ويلعب ليفربول في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره، نابولي الإيطالي، سالزبورج النمساوي، بالإضافة إلى جينك البلجيكي.

ويبدأ ليفربول مشوار الدفاع عن البطولة التي يحمل لقبها أمام نابولي، فيما سيكون لقاء الجولة السادسة أمام سالزبورج النمساوي.

وأتت مباريات دور المجموعات كما يلي:

الثلاثاء.. 17 سبتمبر.. نابولي ضد ليفربول

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الأربعاء.. 2 أكتوبر.. ليفربول ضد سالزبورج

الأربعاء.. 23 أكتوبر.. جينك ضد ليفربول

الثلاثاء.. 5 نوفمبر.. ليفربول ضد جينك

الأربعاء.. 27 نوفمبر.. ليفربول ضد نابولي

الثلاثاء.. 10 ديسمبر.. سالزبورج ضد ليفربول