اعتراضاً على ذهبية مصرية في الملاكمة.. وفد الكونغو يعتدي على الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
اعتدى وفد الكونغو للملاكمة على لجنة التحكيم في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة بصالة الأمل في مدينة سلا بالمغرب، اعتراضاً على الذهبية المصرية.
وعقب نهاية مباراة بطل مصر محمد عرابي وتحقيق الفوز على بطل الكونغو بنتيجة 5-0 فوجىء المتواجدين في الصالة بنزول وفد الكونغو والاعتداء على الحكام وإلقاء الزجاجات اعتراضا على النتيجة.
وتسبب وفد الكونغو في فوضى داخل الصالة وحالة ذعر لدى المتواجدون في غياب الأمن المغربي.
ورفض الوفد المصري مغادرة الصالة حيث يتواجد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة والباسل عبدالله وأحمد أسعد ورفضوا مغادرة الصالة، وتسمكوا بالتواجد والحفاظ على لاعبي الملاكمة المصرية خاصة في المواجهة التالية التي خاضها يسري حافظ أمام بطل الكونغو في وزن 91 كيلو.
واستمر توقف المباريات لمدة نصف ساعة بسبب تصرفات وفد وجماهير الكونغو ومحاولة التأثير على لجنة الحكام قبل مباراة يسري حافظ.
وعلى الرغم من ذلك نجح يسري حافظ في التتويج بذهبية الملاكمة وزن 91 متفوقاً على بطل الكونغو.
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