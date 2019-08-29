إيطاليا تنهي المغامرة المصرية بمونديال الناشئين للطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام
توقفت مسيرة منتخب الناشئين في مونديال الطائرة، بعد الخسارة أمام المنتخب الإيطالي في نصف نهائي المسابقة المقامة حاليا بتونس.
وسقط المنتخب المصري في فخ الهزيمة أمام المنتخب الإيطالي بنتيجة 3 أشواط نظيفة.
وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة التي حسمها المنتخب الإيطالي لصالحه كالتالي:( 25-18، 25-16، 25-17).
وبعد الخسارة امام المنتخب الإيطالي سيلعب منتخب الناشئين مع الفريق الأرجنتيني في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الناشئين للطائرة وستقام المباراة غدا الجمعه في الثالثة عصرا، من أجل الحصول على الميدالية البرونزية.
بينما سيلتقي المنتخب الإيطالي مع المنتخب الروسي في نهائي أوروبي للمنافسة على لقب بطولة العالم للناشئين.
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