يد مصر تخسر من أنجولا وتكتفي بفضية دورة الألعاب الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

خسر المنتخب المصري لكرة اليد أمام أنجولا في نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب بنتيجة 31-25.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأنجولي بنتيجة 15-12، قبل أن يوسع الفارق لـ6 أهداف في الشوط الثاني، في المباراة التي حضرها منصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي.

وبذلك يتوج منتخب أنجولا بالميدالية الذهبية، فيما أضاف منتخب اليد ميدالية فضية جديدة لمصر في دورة الألعاب الإفريقية.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة بفريق الشباب الحائز على الميدالية البرونزية في بطولة العالم، مدعوما بعدد من لاعبي الفريق الأول، فيما يشارك المنتخب الأنجولي بالفريق الأول.