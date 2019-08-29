تصريح طريف لرونالدو: ميسي أصغر مني ولكني أبدو شابا بالمقارنة بعمري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عبر البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، عن أمنيته في التواجد على منصة التتويج للأفضل، في الموسم القادم.

وقال رونالدو على هامش احتفالية الإعلان عن جائزة أفضل لاعب بأوروبا، تعليقا على وقت اعتزاله مقارنة بميسي: "هو أصغر مني، ولكني أبدو وسيما وشابا بالمقارنة بعمري، أتمنى أن أكون متواجدا في هذا المكان بالموسم القادم، ولمن يكرهني سوف أتواجد ولن أعتزل".

وأكمل معلقا على تواجده مع ميسي بحفل تتويج الأفضل: "نحن تشاركنا لمدة 15 عاما، هل حصل ذلك في مشوار الكرة؟، متواجدين في نفس المكان للحصول على الجوائز، علاقتنا خارج الميدان جيدة، لم نتناول العشاء مع بعضنا، ولكن سيحدث ذلك مستقبلاً".

Advertisements

وأضاف: "أفتقد اللعب في إسبانيا، ميسي كان يدفعني لذروة العطاء، وأنا كذلك كنت أدفعه لقمة العطاء".

وعن الموسم الماضي، أوضح رونالدو أنه كان مميزا لانتقاله للدوري الإيطالي بعد 9 سنوات في ريال مدريد بالدوري الاسباني: "فزت مع اليوفي بـ3 ألقاب السوبر والدوري، ودوري الأمم مع منتخب البرتغال ضد هولندا، فالموسم كان مثمرا ولكن تميزي هو بفضل زملائي".

وعلق ميسي على منافسته مع رونالدو: "المنافسة بيننا كان صحية للغاية.. أسعى دائما لتسجيل أهداف من أجل الفوز".

وتوج فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، متفوقا على الثنائي رونالدو وميسي.