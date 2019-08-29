عودة رمضان صبحي ومروان محسن لتدريبات الأهلي الجماعية.. وإكرامي يقترب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

عاد الثنائي رمضان صبحي ومروان محسن للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية من جديد بعد غيابهما في الفترة الماضية لأسباب مختلفة.

مروان محسن كان قد حصل على فترة راحة من العمل في الأيام الماضية نظراً لمراسم حفل زفافه، قبل أن يعود لتدريبات تأهيلية ثم الانتظام في المران الجماعي.

وكان رمضان صبحي قد اكتفى بتدريبات تأهيلية في الفترة الماضية ثم تدريبات بدنية قبل أن يعود مساء الخميس للانتظام في التدريبات الجماعية.

Advertisements

بينما واصل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق عمليات التأهيل استعداداً للعودة من جديد للمشاركة إذا رأى الجهاز الفني ذلك.

أما الثنائي سعد سمير ومحمد محمود فقد خضعا لبرنامج تأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي، حيث اقتربا كثيراً من الشفاء التام من الإصابة للعودة للمشاركة من جديد مع الفريق.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا بعد فترة التوقف الدولي منتصف سبتمبر القادم.