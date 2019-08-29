غياب عبدالله السعيد عن قائمة بيراميدز لمواجهة الحرس بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، 19 لاعباً لخوض لقاء حرس الحدود الجمعة، في دور الثمانية ببطولة كأس مصر والمقرر إقامته على ملعب بتروسبورت.

وخرج من القائمة عبد الله السعيد، وعبد الله بكري، ومحمد فاروق، للإصابة، وأحمد دعدور حارس المرمى، ومحمد فتحي، ومحمود حماده، وحسام إيفونا لأسباب فنية، فيما شهدت القائمة عودة أحمد الشناوي بعد غيابه عن المباراة السابقة بداعي الإصابة.

وضمت قائمة بيراميدز ١٩ لاعبا لخوض المباراة وهم:

أحمد الشناوي ومهدي سليمان لحراسة المرمى

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الدفاع: عمر جابر، ورجب بكار، ومحمد حمدي، وطارق طه، ومحمد عطوة، وعلي جبر، وأحمد أيمن منصور.

الوسط: نبيل عماد دونجا، والبوركيني إيريك تراوري، وأحمد توفيق، والأوغندي عبده لومالا، وإبراهيم حسن، وإسلام عيسى، وإبراهيم عادل.

الهجوم: أحمد علي، والغاني جون أنطوي، ودودو الجباس.

كان بيراميدز تخطى عقبة طنطا في دور الـ32 بنتيجة 3-2، ثم عبر عقبة الأهلي في دور الـ16 بنتيجة 1-0.