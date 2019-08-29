مجموعة نارية لبرشلونة، سهلة لمانشستر سيتي ومتوسطة لليفربول وريال مدريد

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2019 / 2020 ، والتي أجريت اليوم الخميس في موناكو ، عن المجموعات التالية :

المجموعة الأولى : باريس سان جيرمان الفرنسي- ريال مدريد الإسباني- كلوب بروج البلجيكي- جالطة سراي التركي.

المجموعة الثانية : بايرن ميونخ الألماني- توتنهام الإنجليزي- أولمبياكوس اليوناني- ريد ستار بلجراد الصربي.

المجموعة الثالثة : مانشستر سيتي الإنجليزي- شاختار دونيتسك الأوكراني- دينامو زغرب الكرواتي- أتالانتا الإيطالي.

المجموعة الرابعة : يوفنتوس الإيطالي- أتلتيكو مدريد الإسباني- باير ليفركوزن الألماني- لوكوموتيف موسكو الروسي.

المجموعة الخامسة : ليفربول الإنجليزي- نابولي الإيطالي- سالزبورج النمساوي- جنك البلجيكي.

المجموعة السادسة : برشلونة الإسباني- بوروسيا دورتموند الألماني- انتر ميلان الإيطالي- سلافيا براغ التشيكي.

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المجموعة السابعة : زينيت سان بطرسبرج الروسي- بنفيكا البرتغالي- ليون الفرنسي- لايبزج الألماني.

المجموعة الثامنة : تشيلسي الإنجليزي- أياكس الهولندي- بلنسية الإسباني- ليل الفرنسي.

وطبقا للوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) ، جنبت الفرق التي تنتمي لبلد واحد من الوقوع سويا في مجموعة واحدة.

كما كان اليويفا قرر عدم وضع أي فرق من أوكرانيا وروسيا في مجموعة واحدة نظرا للأزمة الدائرة بين البلدين.

ووزعت الفرق ال32 المتأهلة لدور المجموعات إلى أربعة مستويات حيث ضمت كل مجموعة فريقا واحدا فقط من كل مستوى.

وتنطلق فعاليات دور المجموعات لدوري الأبطال في 17 و18 أيلول/سبتمبر المقبل فيما ستقام المباراة النهائية للبطولة باسطنبول في 30 أيار/مايو 2020 .