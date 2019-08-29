الاتحاد الدولي لليد يشيد بحارس كييل الألماني

أشادت صفحة الاتحاد الدولي لكرة اليد بحارس مرمى كييل الألماني نيكلاس لاندين بعدما نجح في قيادة فريقه لبلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية والتي ستجمعه ببرشلونة الاسباني مساء السبت المقبل بالصالةالمغطاة بمدينة الدمام .
وقالت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي أن نيكلاس لاندين الذي حصل على لقب رجل المباراة تمكن من التصدي لإحدى عشرة هجمة منهجمات فريق فاردار المقدوني حامل لقب دوري أبطال أوربا كما تصدى لأربعة رميات جزائية
يذكر أن نيكلاس لاندين حصل على لقب أفضل لاعب في مباراة نصف النهائي الأول بين كييل الألماني و فاردار المقدوني والتي حسمها الفريق الألماني لمصلحته ليصعد إلى المباراة النهائية
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