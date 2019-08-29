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الفيحاء يفوز على الحزم فى الدورى السعودى للمحترفين

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حقق فريق الفيحاء فوزاً صعبًا على نظيره الحزم بنتيجة 2/1، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب المجمعة ، ضمن منافسات الجولة

الثانيه من بطولة الدورى السعودى للمحترفين.

أحرز ثنائية الفيحاء كل من عبدالكريم القحطاني وروني فرنانديز فى الدقيقتين ٥٠، ٩٠

من زمن المباراة، بينما سجل هدف الحزم الوحيد اللاعب عبد الرحمن اليامي فى الدقيقة ٤٣ من الشوط الاول.

بهذه النتيجة يحتل نادى الفيحاء المركز الثانى برصيد ٤ نقاط منتظراً ما ستسفر عنه باقى مباريات الجولة.

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