خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الأنجولي بنتيجه ٢٥/٣١ في نهائي بطولةدورة الألعاب الأفريقية رجال.
وبتلك النتيجة يتوج منتخب أنجولابالميدالية الذهبية ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني والميدالية الفضية، وشهد اللقاء حضور رئيس الاتحاد الأفريقى السيد منصور اريمو.
كانت هذه تفاصيل خبر يد مصر تحصد فضية دورة الألعاب الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.