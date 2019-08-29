يد مصر تحصد فضية دورة الألعاب الأفريقية

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الأنجولي بنتيجه ٢٥/٣١ في نهائي بطولة دورة الألعاب الأفريقية رجال. دورة الألعاب الأفريقية رجال. وبتلك النتيجة يتوج منتخب أنجولا بالميدالية الذهبية ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني والميدالية الفضية، وشهد اللقاء حضور رئيس الاتحاد الأفريقى السيد منصور اريمو. بالميدالية الذهبية ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني والميدالية الفضية، وشهد اللقاء حضور رئيس الاتحاد الأفريقى السيد منصور اريمو.

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