قاسم باشا يتعاقد مع بديل تريزيجيه

اعلن نادي قاسم باشا التركي تعاقده مع النجم البرتغالي ريكاردو كواريزما لمدة موسم وحيد، قابل للتجديد، قادما من بشكتاش. ولعب كواريزما خلال مشوار مع العديد من الأندية مثل بورتو البرتغالي وتشيلسى الإنجليزى، كما سبق له اللعب فى صفوف الأهلى الإماراتى، وخاض اللاعب 80 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، سجل خلالها 10 أهداف. العديد من الأندية مثل بورتو البرتغالي وتشيلسى الإنجليزى، كما سبق له اللعب فى صفوف الأهلى الإماراتى، وخاض اللاعب 80 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، سجل خلالها 10 أهداف. ويأتي ضمه ليكون تعويضا لرحيل اللاعب المصري محمود تريزيجيه الذي انتقل إلي صفوف استون فيلا الانجليزي، خلال الصيف الجاري.

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